Андрес Иньеста: «Барселона» хочет вновь обыграть команду Гвардиолы

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в интервью Mundo Deportivo поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Сити», которым руководит экс-наставник каталонского клуба Хосеп Гвардиола.



– Совсем скоро Гвардиола вновь вернется на «Камп Ноу», но уже с «Манчестер Сити». Вы готовы снова обыграть Пепа?

– Да, мы хотим сделать это. Но все равно Гвардиола остается для нашей команды очень близким человеком. С ним всегда непросто соперничать, какой бы клуб он не тренировал.



– Будет ли «Манчестер Сити» играть в таком же ключе, как и «Барселона» или «Бавария»?

– Невозможно давать какие-то оценки, не находясь в команде. Я знаю, как работает Хосеп. Он чувствует и знает все о твоих возможностях. Его команда выступает сейчас неплохо, к тому же, не стоит забывать, сколько отличных футболистов в «Манчестер Сити», – сказал капитан сине-гранатовых.

Напомним, матч между командами состоится 19 окятбря в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



