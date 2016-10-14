Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрес Иньеста: «Барселона» хочет вновь обыграть команду Гвардиолы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в интервью Mundo Deportivo поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Сити», которым руководит экс-наставник каталонского клуба Хосеп Гвардиола.

– Совсем скоро Гвардиола вновь вернется на «Камп Ноу», но уже с «Манчестер Сити». Вы готовы снова обыграть Пепа?
– Да, мы хотим сделать это. Но все равно Гвардиола остается для нашей команды очень близким человеком. С ним всегда непросто соперничать, какой бы клуб он не тренировал. 

– Будет ли «Манчестер Сити» играть в таком же ключе, как и «Барселона» или «Бавария»? 
– Невозможно давать какие-то оценки, не находясь в команде. Я знаю, как работает Хосеп. Он чувствует и знает все о твоих возможностях. Его команда выступает сейчас неплохо, к тому же, не стоит забывать, сколько отличных футболистов в «Манчестер Сити», – сказал капитан сине-гранатовых.

Напомним, матч между командами состоится 19 окятбря в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Слуцкий: Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнуетГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Понтус Вернблум: Считаю Акинфеева одним из величайших вратарей в истории российского футболаПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Игорь Акинфеев: Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать, это мое делоВратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал свою печальную статистику в Лиге чемпионов.Фернандо: Позвать Неймара в «Спартак»? Не проблема!Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, что если руководство красно-белых захочет приобрести Неймара, он попробует уговорить бразильца перейти в российский клуб.Неймар: Пусть все знают, что я не собираюсь менять свой стильНападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своей манере игры, отметив, что планирует и дальше играть подобным образом.Жерар Пике: Ван Гал просто уничтожил меня моральноЗащитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике рассказал о методах работы голландского специалиста Луи ван Гала, который работал в каталонском клубе с 1997 по 2000 гг. и с 2002 по 2033 гг.Роналду признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2015/16 по опросу читателей двух газетНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов по итогам голосования читателей газет Marca и Gazzetta dello Sport.Болельщики «Ростова» смогут попасть на гостевой матч с «Атлетико» за 40 евроСтала известна цена билета на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ростовом».Официально: Маскерано подпишет с «Барселоной» новый контрактКак сообщает официальный сайт «Барселоны», клуб договорился с защитником Хавьером Маскерано о подписании нового контракта.«Барселона» рассматривает Канселу, Срну и Лихтштайнера на замену Видалю«Барселона» подыскивает варианты усиления позиции правого защитника в связи с вероятным уходом из клуба Алеиша Видаля.В очереди за билетами на матч «Ростов» – «Атлетико» находятся около 200 человекВ очереди за билетами на матч «Ростов» – «Атлетико» находятся около 200 человекСтарт продаж билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико» вызвал ажиотаж в южном городе.Гвардиола запретил игрокам «Манчестер Сити» пользоваться интернетом на базе клубаНападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о том, почему главный тренер команды Хосеп Гвардиола запретил футболистам пользоваться мобильными устройствами на базе клуба.Луис Энрике подозревает своих помощников в «сливе» информации в прессуГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике начал с недоверием относится к своему тренерскому штабу. Он считает, что кто-то из его помощников сотрудничает с журналистами.Месси и Умтити приступили к тренировкам в общей группеФорвард «Барселоны» Лионель Месси провел первую полноценную тренировку после травмы приводящей мышцы бедра.Богдан Бутко: С «Уфой» у нас была схватка за выживание, но я рад за ЗинченкоБывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о противостоянии с «Уфой» в чемпионате России. Он отметил, что не ожидал перехода полузащитника уфимцев Александра Зинченко в «Манчестер Сити».Пако Алькасер: В последнее время «Атлетико» выступает лучше «Реала», и обыграть его труднееФорвард «Барселоны» Пако Алькасер высказался о стиле игры двух мадридских клубов - «Реала» и «Атлетико», отметив, что труднее играть против команды Диего Симеоне.Рональдиньо: В один прекрасный день Неймар станет лучшим игроком мираБывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рональдиньо ответил на вопрос о лучшем игроке в истории футбола, а также похвалил своего соотечественника Неймара.Спортивный директор «Барселоны» наблюдал за игрой Лихтштайнера в матче квалификации ЧМ-2018Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике планирует усилить защитную линию команды в ближайшее трансферное окно.«Челси» поборется с «Барселоной» за КарраскоПолузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Самый дорогой билет на матч «Ростов» - «Атлетико» будет стоить 10 тысяч рублейСтали известны цены билетов на матч третьего тура группового этапа лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико».

Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Андрес Иньеста
Андрес Иньеставсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение