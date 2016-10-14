Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Герман Зонин: Нет у нас пока сборной! В обороне дыра, сами себе придумываем и забиваем мячи!

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BobSoccerКомментарии

Заслуженный тренер СССР Герман Зонин прокомментировал поражение сборной России в товарищеской встрече с командой Коста-Рики (3:4).

«Нет у нас пока сборной! В обороне дыра, сами себе придумываем и забиваем мячи! Прострелы с флангов не накрываем, центральная зона бездействует. Нельзя же так! Черчесову давно пора определиться с составом и наигрывать связи, отрабатывать взаимодействия, разучивать стандартные положения. У Курбана Бердыева все штрафные и угловые расписаны досконально! Он мне как-то сказал: «Герман Семенович, я помню, сколько вы нас мучили с этими стандартами!» Так ведь и результат был! У сборной же все бьют куда ни попадя! И взаимопонимания у футболистов нет. Все возникает спонтанно.

Травмирован Акинфеев – и возникает проблема на вратарской позиции. Смольников носится по правому флангу, но потом вдруг остановится – и начинает отдавать передачи то назад, то поперек. А почему бы не взять игру на себя, постараться обвести соперника? Тактических вариантов мало. За то, что мы забили Коста-Рике, надо сказать спасибо Дзюбе. Он сейчас сильнейший форвард страны. Но как теперь использовать Смолова? Куда ставить Кокорина? Над этим же надо работать! У меня Андреев, Воробьёв, Онищенко и Заваров понимали друг друга с полуслова! Знали, куда открываться, в какую зону пойдет мяч. До автоматизма доводили!», – цитирует Зонина Bobsoccer.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Булыкин: Надо стремиться занять хорошее место на ЧМ-2018, тогда и в рейтинге ФИФА будем высокоЭкс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, при каких условиях сборная России улучшит положение в рейтинге ФИФА.Осужденных в Марселе фанатов отпустят из тюрьмы досрочноРоссийских фанатов, задержанных за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы во Франции, выпустят из тюрьмы досрочно.Мирча Луческу: Не понимаю, почему Кокорина по-прежнему не вызывают в сборную РоссииГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу надеется на то, что нападающий команды Александр Кокорин вскоре вернется в сборную России.День в истории. Сегодня исполняется 47 лет Виктору ОнопкоДень в истории. Сегодня исполняется 47 лет Виктору ОнопкоСегодня свой 47-й день рождения отмечает бывший капитан сборной России по футболу Виктор Онопко.Кто должен быть дублером Акинфеева в сборной России? Опрос«Советский спорт» предлагает своим читателям принять участие в опросе.ФИФА может пересмотреть систему рейтинга сборныхГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что ФИФА рассмотрит вопрос об изменении способа составления рейтинга сборных.Александр Бубнов: Пройти далеко на крупном турнире по силам любой команде, но не РоссииФутбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что сборная России в новой версии рейтинга ФИФА опустится низко и пропустит вперед Узбекистан.Ари: Если бы Черчесов позвал в сборную, принял бы предложениеНападающий «Краснодара» Ари рассказал о желании получить российский паспорт.Юрий Калитвинцев: Черчесов сделал очень здорово, пригласив Панченко в сборнуюГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями после матча против «Химок» в 13-м туре первенства ФНЛ. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).Ниже Конго и Албании. Россия установила антирекорд в рейтинге ФИФАНиже Конго и Албании. Россия установила антирекорд в рейтинге ФИФАНа следующей неделе ФИФА опубликует свой октябрьский рейтинг. Сборная России в нем будет плестись в шестом десятке.Вячеслав Колосков: Место сборной в рейтинге ФИФА - абсолютно незначительный показатель, который никому не интересенПочетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о месте сборной России в обновленном рейтинге ФИФА, который вскоре будет опубликован. Он считает, что этот показатель не имеет большого значения.Борис Игнатьев: По сравнению с Евро-2016 в игре сборной России есть позитивная динамикаБывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от последних матчей российской команды. Он считает, что игре сборной есть прогресс.В новом рейтинге ФИФА Россия займет самое низкое место в своей историиКак сообщает Football-rankings.info, cборная России впервые в истории опустится ниже 50-го места в рейтинге ФИФА в октябре.Никита Симонян: Не сомневаюсь, что ЧМ-2018 будет организован блестящеПервый вице-президент РФС Никита Симонян, отмечающий сегодня 90-летие, рассказал об ожиданиях перед домашним чемпионатом мира 2018 года.Илья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастсяИлья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастсяИлья Кутепов в воскресенье провел первый матч за сборную, а вернувшись к тренировкам в «Спартаке», дал интервью «Советскому спорту».Марио Фернандес: Я приложу все усилия, чтобы оказаться в сборной РоссииЗащитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как его приняли в сборной России и пообещал приложить все усилия, чтобы оказаться в стартовом составе.Николай Писарев: С будущим определюсь после разговора с президентом РФСГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после матча с Финляндией в отборочном турнире ЧЕ-2017 (1:1) сказал, что пока не определился со своим будущим.Борис Колесников: Во время отбора на Евро-2000 Ахметов предложил сборной Украины 100 000 долларов за победу над РоссиейВице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников рассказал историю о владельце и президенте клуба Ринате Ахметове. Он отметил, что Ахметов пообещал премию сборной Украины за победу над сборной России в квалификации Евро-2016.Валерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и ЖирковаВалерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и ЖирковаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не согласен с выбором футболистов Станиславом Черчесовым на товарищеский матч.Сборная России весной 2017 года проведет товарищеский матч в СочиСборная России в марте и мае 2017 года проведет товарищеские матчи на стадионе «Фишт» в Сочи.

Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика

Cпецпредложение