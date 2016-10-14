Депутат Госдумы Вахаев: Кадыров поможет дочери Емельяненко

Депутат Госдумы от Чеченской Республики Хож Магомед Вахаев подтвердил, что Рамзан Кадыров готов оказать любую помощь в расследовании нападения на дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко.

- Зная Рамзана Ахматовича, я могу точно сказать, что он никогда в жизни руку на ребенка не поднимет и подобного указания никому не даст, никогда не допустит, чтобы такое произошло, - цитирует Вахаева «Национальная служба новостей».

Депутат подтвердил, что Кадыров обязательно будет помогать в расследовании этого инцидента.

- Помогать людям – это у него в крови!, - добавил Вахаев.

Напомним, что на прошлой неделе неизвестный напал на дочь Федора Емельяненко - 16-летнюю Марию. Вчера девочка была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сегодня Рамзан Кадыров выступил с заявлением найти и наказать преступника, напавшего на ребенка.



Ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов.