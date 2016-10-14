Юрген Клопп признан тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ по итогам сентября.

Таким образом Клопп стал первым немецким специалистом в истории английской премьер-лиги, получившим эту награду.

- Я пришел в офис и сказал своим ассистентам: «Мы – лучший тренер месяца!» Личные награды мне не нужны, но приятно получить еще одну». Мы на правильном пути, но в АПЛ есть много хороших команд. Нам предстоит еще так много сложных игр, к которым мы должны быть готовы, - цитирует Клоппа официальный сайт английской премьер-лиги

В борьбе за трофей главный тренер «Ливерпуля» обошел Алана Пардью, Маурисио Почеттино, Арсена Венгера и Хосепа Гвардиолу.

Напомним, что в сентябре «красные» под руководством Клоппа одержали три победы в трех матчах – над «Лестером» (4:1), «Челси» (2:1) и «Халлом» (5:1).