Александр Бубнов: ЦСКА нельзя терять очки в матче с «Уфой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура РФПЛ между ЦСКА и «Уфой».

- ЦСКА лишился Романа Еременко, а «Уфа» умеет играть с превосходящим в классе соперником. Однако у армейцев все же есть варианты, как перетасовать состав, и на своем поле терять очки им нельзя. Прогноз - 1:0 в пользу ЦСКА, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч ЦСКА - «Уфа» состоится сегодня в 19:30 мск. Красно-синие с 18 очками идут на третьем месте в чемпионате, уфимцы с 12 очками - на девятом.