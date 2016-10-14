Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: ЦСКА нельзя терять очки в матче с «Уфой»

Елена Корсунская
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура РФПЛ между ЦСКА и «Уфой». 

- ЦСКА лишился Романа Еременко, а «Уфа» умеет играть с превосходящим в классе соперником. Однако у армейцев все же есть варианты, как перетасовать состав, и на своем поле терять очки им нельзя. Прогноз - 1:0 в пользу ЦСКА, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч ЦСКА - «Уфа» состоится сегодня в 19:30 мск. Красно-синие с 18 очками идут на третьем месте в чемпионате, уфимцы с 12 очками - на девятом. 

Матч

ЦСКА - Уфа

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» разгромит «Урал», «Спартак» и ЦСКА свои матчи сыграют вничью»«Зенит» разгромит «Урал», «Спартак» и ЦСКА свои матчи сыграют вничью»Прогноз «Советского спорта» на матчи 10-го тура чемпионата России.Валерий Кечинов: «Уфа» потреплет нервы ЦСКАБывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура РФПЛ ЦСКА - «Уфа».Леонид Слуцкий: Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнуетГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Георгий Щенников: «Уфа» здорово играет против лидеровЗащитник московского ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча десятого тура с «Уфой».Понтус Вернблум: Считаю Акинфеева одним из величайших вратарей в истории российского футболаПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Игорь Акинфеев: Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать, это мое делоВратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал свою печальную статистику в Лиге чемпионов.Посещаемость РФПЛ. Насколько все плохо?Посещаемость РФПЛ. Насколько все плохо?В следующие пять лет средняя посещаемость матчей премьер-лиги увеличится до 25 тысяч человек.Фернандо: Позвать Неймара в «Спартак»? Не проблема!Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, что если руководство красно-белых захочет приобрести Неймара, он попробует уговорить бразильца перейти в российский клуб.Фернандо: Каррера великолепно разбирает соперников и очень сильный тактикПолузащитник «Спартака» Фернандо сравнил тренеров Дмитрия Аленичева и Массимо Карреру.Сергей Хусаинов: Суть схемы назначения судей в РФПЛ - кто удобен, тот и работаетЭкс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о работе судей в чемпионате России.Виктор Файзулин: Мне потребуется еще одно медицинское обследованиеПолузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сообщил, что в ближайшее время отправится на очередное медицинское обследование.Александр Мостовой: Отсутствие Промеса - огромный минус для «Спартака»Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии матча красно-белых с «Ростовом» в десятом туре РФПЛ.«В «Днепре» Жулиано был намного сильнее других». Экс-партнер бразильца в «Урале»«В «Днепре» Жулиано был намного сильнее других». Экс-партнер бразильца в «Урале»Украинский полузащитник «Урала» Денис Кулаков в интервью Spb.Sovsport.ru – о разборчивом Шевченко, добром Павлюченко и сильном Жулиано.Юрий Желудков: «Спартак» проиграет «Ростову» без ПромесаЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» - «Ростов» в десятом туре РФПЛ.Андрей Червиченко: От Безбородова можно ожидать все, что угодноАндрей Червиченко: От Безбородова можно ожидать все, что угодноБывший президент московского «Спартака» – о матче красно-белых с «Ростовом» и судействе в чемпионате России.Мирча Луческу: Не понимаю, почему Кокорина по-прежнему не вызывают в сборную РоссииГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу надеется на то, что нападающий команды Александр Кокорин вскоре вернется в сборную России.День в истории. Сегодня исполняется 47 лет Виктору ОнопкоДень в истории. Сегодня исполняется 47 лет Виктору ОнопкоСегодня свой 47-й день рождения отмечает бывший капитан сборной России по футболу Виктор Онопко.Роман Широков: Промес - колоссальная потеря для «Спартака». Но «Ростов» обязательно нужно обыгрыватьБывший полузащитник «Спартака» и экс-капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в 10-м туре чемпионата России.РФПЛ. ЦСКА примет «Уфу», «Спартак» - «Ростов» и другие матчиВсе матчи 10-го тура чемпионата России по футболу на Sovsport.ru.Мусса Думбия: Орье удерживал мой язык, чтобы он не запал в глотку. Я поблагодарил егоНападающий «Ростова» Мусса Думбия рассказал о том, как он перенес приступ эпилепсии во время матча между сборными Мали и Кот д'Ивуара.

Уфа
Уфакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Ерёменко
Роман Ерёменковсе новости
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение