Александр Бубнов: ЦСКА нельзя терять очки в матче с «Уфой»
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура РФПЛ между ЦСКА и «Уфой».
- ЦСКА лишился Романа Еременко, а «Уфа» умеет играть с превосходящим в классе соперником. Однако у армейцев все же есть варианты, как перетасовать состав, и на своем поле терять очки им нельзя. Прогноз - 1:0 в пользу ЦСКА, - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что матч ЦСКА - «Уфа» состоится сегодня в 19:30 мск. Красно-синие с 18 очками идут на третьем месте в чемпионате, уфимцы с 12 очками - на девятом.
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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