Определились все участники LAN-финала ESL Pro League S4
По итогам сезона определились все участники LAN-финала четвертого сезона ESL Pro League по Counter-Strike: Global Offensive.
Европа: fnatic, NiP, mousesports, FaZe Clan, EnVyUs, Dignitas.
Америка: Cloud9, Immortals, SK Gaming, OpTic Gaming, NRG eSports, Team Liquid.
LAN-финал ESL Pro League Season 4 пройдет с 28 по 30 октября в Сан-Паулу, Бразилия. Призовой фонд турнира составит 750 000 долларов.
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