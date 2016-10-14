Валерий Кечинов: «Уфа» потреплет нервы ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура РФПЛ ЦСКА - «Уфа».

- В нашем чемпионате может произойти что угодно. «Уфа» в этом сезоне доказывает, что это очень крепкая организованная команда. Особенно на выезде она играет очень здорово. У уфимцев очень хороший нападающий Кеинде Фатай. Он забил» Спартаку», сделал гол «Локомотиву» и вообще играл очень здорово. А когда в атаке есть такой лидер, это всегда плюс для команды. Поэтому считаю, что благодаря хорошей организации не только оборонительных, но и атакующих построений «Уфа» армейцам нервы потреплет, но, думаю, ЦСКА все же победит, потому что он давно не выигрывал, и сейчас как никогда ему нужен результат, - цитирует Кечинова «Газета.Ru».

Напомним, что матч ЦСКА - «Уфа» состоится сегодня в 19:30 мск. Красно-синие с 18 очками идут на третьем месте в чемпионате, уфимцы с 12 очками - на девятом.