Тренер Емельяненко попал в больницу

Тренер президента Союза ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов попал в больницу. Об этом наставник сообщил телеканалу «360».



«Я сейчас лежу в больнице. Проблемы со здоровьем. Поэтому я Федю пока не вижу», – рассказал Воронов.



Источник отмечает, что специалист не стал объяснять, почему оказался в больнице. Также сообщается, что изначально журналисты позвонили Воронову с целью узнать, как проходят тренировки Федора.



На прошлой неделе неизвестный напал на дочь Федора Емельяненко – 16-летнюю Марию. Вчера девочка была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.