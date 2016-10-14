Юрий Александров: На сегодняшний день я очень рад, что я в «Сочи»

Новичок ХК «Сочи» Юрий Александров поделился своими впечатлениями от перехода в стан «леопардов».

- Я очень рад оказаться здесь. Решение принимал совместно с семьей. Хоккейная жизнь распорядилась так, что я сейчас в «Сочи» и полностью готов играть и выкладываться за команду.

- Ты выступал за топ-клубы КХЛ: питерский СКА, омский «Авангард». Мы - только стремимся к этому званию. Не смущало тебя при переходе ничего?

- Нет. Команда очень хорошо выступила в прошлом году в регулярном чемпионате, ну а плей-офф есть плей-офф. Я не думаю, что есть какое-то разделение на топ-клубы, все команды хотят выигрывать каждый день, каждую игру и «Сочи» - не исключение. Очень большую мотивацию вижу у ребят уже с первого дня. Хорошая команда, хорошо меня приняли, все ребята дружелюбные, персонал все подсказывает. Тренерский штаб ко мне хорошо отнесся, и на сегодняшний день я очень рад, что я в «Сочи».

- С кем-то из ребят был знаком до перехода?

- С немногими, но был знаком. Вообще, мы - хоккейная семья. И если не лично, то заочно все друг друга знаем, поэтому проблем с адаптацией, думаю, не возникнет, - цитирует Александрова официальный сайт сочинской команды.

Напомним, что 13 октября защитник Юрий Александров подписал контракт с ХК «Сочи».

В минувшем чемпионате Александров выступал за «Авангард», набрав в 60 матчах чемпионата 14 (6 + 8) очков

Всего в первенствах КХЛ 28-летний защитник провел 393 игры и набрал 102 (32+70) очка, при коэффициенте полезности «плюс 80».