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Алексей Касатонов: Расстраивает посещаемость матчей. Особенно в Москве

Андрей Ефимов
Источник:  КХЛКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал ситуацию с посещаемостью матчей КХЛ.

- Расстраивает посещаемость матчей. Особенно в Москве. Надо задаться вопросом – почему так происходит? И как изменить ситуацию? Думаю, уже все понимают, что нужно уменьшать размеры площадок. Это самое легкое из того, что можно сделать. Игра станет зрелищнее, энергичнее. Станет больше борьбы, бросков. Надо брать либо финский, либо канадский размер. Просто принять волевое решение. Второе – постараться составить календарь так, чтобы больше игр приходилось на пятницу, субботу, воскресенье. Да и август – все же не хоккейное время. Понятно, что это связано с календарем сборной, и все же…

Еще одна проблема – дворец спорта, в котором играет команда. Посмотрите, как возросла посещаемость «Спартака», как только команда переехала из Сокольников. Когда она играет у нас, в Парке Легенд, приходит еще больше зрителей. Да мы и ЦСКА готовы принять, такая возможность есть.

И еще одно. Я думаю, нам нужно брать опыт мирового спорта, а в мире везде разрешено пить на стадионе пиво. Болельщики и футбола, и хоккея – это, так скажем, пивные люди. У нас сейчас почти на всех стадионах высокий уровень безопасности. Поэтому болельщик, придя на матч, должен получить максимум удовольствия, расслабиться, выплеснуть эмоции. Посмотрите фото с Кубка мира. Рядом сидят болельщики в свитерах разных клубов рядом – все с кружками пива. Я не говорю о финансовой стороне вопроса, - рассказал Касатонов в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, сегодня Алексею Касатонову исполняется 57 лет.

Касатанов начал карьеру в СКА, а лучшие годы карьеры (1978 - 1989) провел в ЦСКА, играя на позиции защитника. В 1989 - 1996 годах он играл в НХЛ за «Нью-Джерси», «Анахайм», «Сент-Луис Бостон».

В составе сборной Советского Союза Алексей Касатонов стал двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988), серебряным медалистом Игр в Лэйк-Плэсиде (1980), обладателем Кубка Канады-1981 и пятикратным чемпионом мира.

В 2009 году Касатонов был введен в зал славы ИИХФ. В 2009 - 2010 годах он тренировал московскую команду «Крылья Советов», а в 2011 - 2014 гг. занимал пост генерального менеджера СКА.

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