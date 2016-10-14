Константин Генич: Дисквалификация Еременко – это серьезно

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о проблемах ЦСКА в преддверии матча с «Уфой» в десятом туре РФПЛ.

- Акинфеев вернулся – его повреждение оказалось не таким серьезным. Ошибки Василия Березуцкого – это частности. Алан Дзагоев, судя по всему, скоро вернется и будет в порядке. А вот дисквалификация Романа Еременко – это очень серьезно. Особенно учитывая, что ЦСКА и так играет в меньшинстве, когда на поле выходит Ласина Траоре. Потеря нынешнего Еременко для ЦСКА если не фатальна, то создает огромные проблемы, - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.

Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.