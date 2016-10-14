Samsung Galaxy вышла в полуфинал чемпионата мира по League of Legends

Южнокорейский коллектив Samsung Galaxy вышел в полуфинал чемпионата мира по League of Legends.



В четвертьфинальном матче корейцы обыграли команду Cloud9 со счетом 3:0 и вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары Albus NoX Luna vs. H2K.



Еще три четвертьфинальных матча пройдут до 16 октября в Чикаго. Гранд-финал чемпионата мира состоится 29 октября в Лос-Анджелесе, США. Призовой фонд турнира достиг отметки 4,1 млн долларов и продолжит расти до окончания турнира.



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