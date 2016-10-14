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Гризманн – лучший футболист чемпионата Испании в сентябре

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Официальный сайт ПримерыКомментарии

Как сообщает официальный сайт Примеры, лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сентября признан форвард Антуан Гризманн.

В прошлом месяце игрок мадридского «Атлетико» провел в рамках национального первенства 5 матчей и забил 4 гола.

Также сообщается, что лучшим тренером по итогам первого месяца осени стал наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде. Команда под его руководством одержала 4 победы в 4 матчах.

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