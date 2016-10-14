Гризманн – лучший футболист чемпионата Испании в сентябре
Как сообщает официальный сайт Примеры, лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сентября признан форвард Антуан Гризманн.
В прошлом месяце игрок мадридского «Атлетико» провел в рамках национального первенства 5 матчей и забил 4 гола.
Также сообщается, что лучшим тренером по итогам первого месяца осени стал наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде. Команда под его руководством одержала 4 победы в 4 матчах.
🔝⚽️👏— LaLiga (@LaLiga) 14 октября 2016 г.
Antoine Griezmann, Mejor Jugador de #LaLigaSantander en septiembre. https://t.co/UteaJ9dCfa pic.twitter.com/mj2x9KfFms
🔝⚽️👏— LaLiga (@LaLiga) 14 октября 2016 г.
Ernesto Valverde, Mejor Entrenador de #LaLigaSantander en septiembre. https://t.co/cP7awhm4ck pic.twitter.com/379IfL8F60
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически