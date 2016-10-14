Допинг-пробы с ЧМ-2018 будут проверяться в Европе

Руководитель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Михел д'Хоге сообщил, что допинг-пробы с чемпионата мира 2018 года будут проверяться в одной из европейских лабораторий.

- Перед чемпионатом мира в России все участники пройдут допинг-контроль. Образцы будут направлены в одну из европейских лабораторий, потому что московская антидопинговая лаборатория не аккредитована. Во время турнира после каждого матча контроль будут проходить по два игрока от команды, - цитирует ТАСС д'Хоге.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.