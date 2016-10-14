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Допинг-пробы с ЧМ-2018 будут проверяться в Европе

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Руководитель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Михел д'Хоге сообщил, что допинг-пробы с чемпионата мира 2018 года будут проверяться в одной из европейских лабораторий. 

- Перед чемпионатом мира в России все участники пройдут допинг-контроль. Образцы будут направлены в одну из европейских лабораторий, потому что московская антидопинговая лаборатория не аккредитована. Во время турнира после каждого матча контроль будут проходить по два игрока от команды, - цитирует ТАСС д'Хоге. 

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург. 

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