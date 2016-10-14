Евгений Воронцов: Мне будет приятно разочаровать болельщиков Винника

29 октября в Краснодаре в рамках турнира TECH-KREP FC: PRIME-4 обладатель пояса чемпиона России по К-1, чемпионом мира по тайскому боксу нижегородец Евгений Воронцов проведет защиту титула против трехкратного чемпион мира по кикбоксингу краснодарца Даниила Винника. Нижегородец планирует доказать, что его прошлая победа была неслучайной, и новая встреча поставит точку во всех спорных вопросах.

- Винник считает вашу победу случайностью. Это так?

- Нет, конечно. Когда в ринге работают два профессионал, места случайности просто нет. В моем случае сработала совокупность выверенной тактики, небольшая доля риска и воля к победе.

- Соперник сразу же после боя попросил реванш?

- Реванш мне предложили сразу после боя, я, не раздумывая, принял его. Даниил хочет реабилитироваться в глазах своих болельщиков, которые также не согласны с исходом прошлого боя. Мне будет приятно еще раз их разочаровать.

- Какую подготовку провели ко второму бою и где она проходила, что изменили в специфике подготовке, над чем работали в этот период?

- Подготовка к реваншу проходила в штатном режиме, только немного изменили тактику. Мы готовим сюрприз.

- Вы провоцируете своего соперника своими постами в социальных сетях для того, чтобы вывести его из равновесия перед боем?

- Я хочу подогреть интерес зрителей к нашему реваншу. В профессиональном спорте помимо спортивной составляющей есть коммерческая. Наша команда об этом думает. Профессиональный бой - это шоу. Так почему бы его ни приправить юмором.

- Не боитесь «расплескать» спортивную злость до ринга?

- Эмоции мешают думать. На бой стараюсь выходить с холодной головой и просто делать свою работу. Знаю, что накопил себе «хэйтеров» в Краснодаре. Их ненависть прибавляет мне сил.

- Какие слабые места у Винника?

- Самое слабое место Даниила - это страх проиграть на глазах своей публики.