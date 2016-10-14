Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Крикунов: В нынешней ситуации Жамнов может сам возглавить «Спартак»

Андрей Ефимов
Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Знаменитый российский тренер Владимир Крикунов поделился мнением о кризисе в игре московского «Спартака».

- Уверен, что «Спартак» способен подтянуться, резервы вижу. Здесь еще нужно учитывать и московский фактор. Поверьте, он есть - и мы в московском «Динамо», когда становились чемпионами, его использовали. Все-таки и многие игроки в столицу стремятся, и московский лед соперников порой поддавливает. 

- В интернете некоторые болельщики предъявляют замечания генеральному менеджеру красно-белых Алексею Жамнову. По делу?
- Я думаю, что здесь нельзя отделять тренеров и менеджеров - идет их общая серия поражений. Алексей Жамнов - знаменитый в прошлом хоккеист, он поработал в штабе Олега Знарка на Кубке мира. На мой взгляд, в нынешней ситуации Жамнов может сам встать на лавку «Спартака» и попытаться вытянуть команду из затяжного кризиса. А заодно почувствовать, насколько тяжелый тренерский хлеб? - цитирует Крикунова russia-hockey.ru.

Напомним, что хоккеисты столичного клуба уступили в последних шести матчах чемпионата. После 19 игр первенства «Спартак» занимает с 19 очками 13 место в Западной конференции.

10 октября руководство «Спартака» отправило в отставку Германа Титова. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Алексей Ярушкин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Гончаров: Сказали Захаркину, чтобы потерпел, а игру мы наладимЗащитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров поделился мнением о главном тренере уфимской команды Игоре Захаркине.Алексей Касатонов: Расстраивает посещаемость матчей. Особенно в МосквеДвукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал ситуацию с посещаемостью матчей КХЛ.Юрий Александров: На сегодняшний день я очень рад, что я в «Сочи»Новичок ХК «Сочи» Юрий Александров поделился своими впечатлениями от перехода в стан «леопардов».Геннадий Величкин: Скорей всего, Вольски выбыл до конца сезонаВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о сроках восстановления польского форварда команды Войтека Вольски.Нападающий «Магнитки» Войтек Вольски находится в реанимацииФорвард магнитогорского «Металлурга» находится в реанимации. Об этом сообщил официальный сайт команды.Герман Титов: Бэбкоку дают время, а у нас хотят все и сразу. Так не бываетБывший главный тренер московского «Спартака» Герман Титов высказался после своего ухода из столичный команды.Валерий Ничушкин: Критики в свой адрес не слышал, у нас все хорошоВалерий Ничушкин: Критики в свой адрес не слышал, у нас все хорошоПосле победы над минским «Динамо» со счетом 7:2 нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин раскрыл секрет чудесного преображения ЦСКА.Радулов, возьми меня с собой!Радулов, возьми меня с собой!Обозреватель «Советского спорта» - о том, что КХЛ катастрофически не хватает в регулярном чемпионате интриги и ярких звезд.Лаурис Дарзиньш: Если просто сидеть и смотреть в таблицу – ничего не поменяетсяНападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).Зинэтула Билялетдинов: Готовились к игре с «Адмиралом». У них большинство лучшее в лигеГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Адмиралом».Крэйг Вудкрофт: Мы получили урок от ЦСКАПосле поражения от ЦСКА со счетом 2:7 главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассыпался в комплиментах сопернику и защитил своего вратаря Бена Скривенса.«То клюшка в лицо, то шайбой зубы выбьет». Страдания Мозеса и новая победа СКА«То клюшка в лицо, то шайбой зубы выбьет». Страдания Мозеса и новая победа СКАСКА выиграл пятый матч подряд, Плотников сыграл в Дацюка, а Мозес объяснил, откуда у него столько ссадин на лице.Федор Канарейкин: Надо было решать во втором периоде, но не додавилиГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Торпедо».Стив Мозес: Мы не забиваем себе голову тем, кто на каком месте идетНападающий СКА Стив Мозес в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).Дмитрий Квартальнов: Хочу извиниться перед Ничушкиным за свои словаПосле разгрома минского «Динамо» со счетом 7:2 главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов раскрыл причины удачной игры, а также извинился перед Валерием Ничушкиным за свою критику форварда.ЦСКА начинает новую жизнь?ЦСКА начинает новую жизнь?Армейцы достойно ответили своему главному тренеру Дмитрию Квартальнову на критику после трех поражений подряд и четырех в родных стенах.Петерис Скудра: Полностью контролировали матч, просто допустили две ошибкиГлавный тренер «Торпедо» прокомментировал волевую победу своей команды в матче с «Авангардом».«Спартак» проиграл «Кузне», потерпев шестое поражение подрядХоккеисты «Спартака» на домашнем льду уступили новокузнецкому «Металлургу» со счетом 2:3.Нормунд Сейейс: С такими грубыми ошибками у такой мастеровитой команды, как СКА, выиграть сложноГлавный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).Олег Знарок: Мы с Витолиньшем переживаем из-за того, что происходит с рижским «Динамо»Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Алексей Жамнов
Алексей Жамноввсе новости
Владимир Крикунов
Владимир Крикуноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение