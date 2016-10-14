Владимир Крикунов: В нынешней ситуации Жамнов может сам возглавить «Спартак»

Знаменитый российский тренер Владимир Крикунов поделился мнением о кризисе в игре московского «Спартака».

- Уверен, что «Спартак» способен подтянуться, резервы вижу. Здесь еще нужно учитывать и московский фактор. Поверьте, он есть - и мы в московском «Динамо», когда становились чемпионами, его использовали. Все-таки и многие игроки в столицу стремятся, и московский лед соперников порой поддавливает.

- В интернете некоторые болельщики предъявляют замечания генеральному менеджеру красно-белых Алексею Жамнову. По делу?

- Я думаю, что здесь нельзя отделять тренеров и менеджеров - идет их общая серия поражений. Алексей Жамнов - знаменитый в прошлом хоккеист, он поработал в штабе Олега Знарка на Кубке мира. На мой взгляд, в нынешней ситуации Жамнов может сам встать на лавку «Спартака» и попытаться вытянуть команду из затяжного кризиса. А заодно почувствовать, насколько тяжелый тренерский хлеб? - цитирует Крикунова russia-hockey.ru.

Напомним, что хоккеисты столичного клуба уступили в последних шести матчах чемпионата. После 19 игр первенства «Спартак» занимает с 19 очками 13 место в Западной конференции.

10 октября руководство «Спартака» отправило в отставку Германа Титова. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Алексей Ярушкин.