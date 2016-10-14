Тренер Емельяненко: Ничего серьезного не произошло, недельку полежу в больнице, и снова в бой
Тренер президента Союза ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов рассказал по каким причинам он попал в больнцу.
«Давление подскочило, в какой-то момент даже зашкаливало. Но ничего серьезного: сейчас недельку полежу в больнице, и снова в бой. Из-за чего это произошло? После командировок. Сначала летали в Красноярск на турнир, потом к себе на Родину, потом в Санкт-Петербург, Москву... Такой большой круг получился, это все и повлияло» – цитирует специалиста «МК».
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