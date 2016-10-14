Георгий Щенников: Сумасшедшие впечатления играть на своем стадионе

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился впечатлениями от новой арены клуба.

Это сложно объяснить даже сейчас. Я помню старую Песчанку, мы пацанами переодевались там на стадионе во «взрослых» раздевалках, играли за ДЮСШ на соседних полях. И вот построена новая арена. Впечатления от открытия не передать словами, это фантастика! Я очень благодарен нашему руководству за то, что нам, футболистам, предоставлена возможность выступать на таком стадионе. Многие поколения лишь мечтали об этом, а мы сейчас выходим на это поле, на нас смотрят болельщики с трибун. Конечно же, это сумасшедшие ощущения, и мы все будем стараться играть как можно лучше, чтобы радовать красно-синие сектора, - цитирует Щенникова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Арена ЦСКА была открыта месяц назад – 10 сентября 2016 года – матчем ЦСКА – Терек (3:0). После девяти туров армейцы занимают третье место в чемпионате России, в активе команды 18 очков.