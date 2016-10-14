Хамес и Коэнтрау провели тренировку на поле, но не сыграют с «Бетисом»

Роберто Карлос: «Золотой мяч» лежит у Роналду дома, но он пока никому об этом не говорил

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос уверен, что обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года станет нападающий «сливчных» Криштиану Роналду.