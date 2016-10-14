Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хамес и Коэнтрау провели тренировку на поле, но не сыграют с «Бетисом»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ASКомментарии

Как сообщает AS, футболисты мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также Фабио Коэнтрау провели сегодняшнюю тренировку команды на поле.

Отмечается, что оба игрока тренировались отдельно от остальных.

Также сообщается, что они практически оправились от своих травм, однако, вряд ли примут участие в игре 8-го тура Примеры с «Бетисом», который состоится 15 октября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луис Энрике: Месси выглядит отлично, он готов сыграть с «Депортиво»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о состоянии своих игроков в преддверии матча 8-го тура Примеры с «Депортиво», который состоится 15 октября.Гризманн – лучший футболист чемпионата Испании в сентябреКак сообщает официальный сайт Примеры, лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сентября признан форвард Антуан Гризманн.Фернандо: Позвать Неймара в «Спартак»? Не проблема!Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, что если руководство красно-белых захочет приобрести Неймара, он попробует уговорить бразильца перейти в российский клуб.Неймар: Пусть все знают, что я не собираюсь менять свой стильНападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своей манере игры, отметив, что планирует и дальше играть подобным образом.Антуан Гризманн: Слова Рибери? Мой отец, как и болельщики «Атлетико», считает меня лучшим игроком в миреФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил своему соотечественнику Франку Рибери, который ранее заявил, что нападающий «матрасников» пока не является игроком мирового класса.Криштиану Роналду: Планирую остаться в «Реале» на долгие годыНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее, отметив, что счастлив находиться в испанском клубе.Жерар Пике: Ван Гал просто уничтожил меня моральноЗащитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике рассказал о методах работы голландского специалиста Луи ван Гала, который работал в каталонском клубе с 1997 по 2000 гг. и с 2002 по 2033 гг.«Ювентус», а также три клуба из Примеры претендуют на КасорлуПолузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла может покинуть команду летом 2017 года.Роналду признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2015/16 по опросу читателей двух газетНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов по итогам голосования читателей газет Marca и Gazzetta dello Sport.Роберто Карлос: «Золотой мяч» лежит у Роналду дома, но он пока никому об этом не говорилБывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос уверен, что обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года станет нападающий «сливчных» Криштиану Роналду.Агент Иско: Мой клиент не будет рассматривать предложения от других команд до следующего летаАгент и отец полузащитника мадридского «Реала» Иско Аларкона Пако Аларкон рассказал о планах своего сына на будущее.«Манчестер Юнайтед» придется заплатить за Бэйла 500 млн евроКак сообщает Cadena SER, руководство мадридского «Реала» и полузащитник Гарет Бэйл близки к подписанию нового контракта.Официально: Маскерано подпишет с «Барселоной» новый контрактКак сообщает официальный сайт «Барселоны», клуб договорился с защитником Хавьером Маскерано о подписании нового контракта.Марсело оправился от травмы и может сыграть с «Бетисом»Защитник «Реала» Марсело восстановился после травмы и готовится наравне со всеми сыграть в матче восьмого тура примеры с «Бетисом».«Тоттенхэм» готов выложить за Иско 45 млн евроПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон Суарес может покинуть команду в январе 2017 года.«Атлетик» продлил контракт с Сусаетой и прописал сумму отступных в 45 миллионовПолузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2019 года.Зидан стал послом гостеприимства ПетербургаГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал послом гостеприимства Петербурга, сообщил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев.«Барселона» рассматривает Канселу, Срну и Лихтштайнера на замену Видалю«Барселона» подыскивает варианты усиления позиции правого защитника в связи с вероятным уходом из клуба Алеиша Видаля.Утренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануУтренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануТрадиционный обзор «Советского спорта»: что важного случилось в спорте за последние 12 часов.«Реал» предложит Роналду новый контракт с зарплатой 23 млн евро в годМадридский «Реал» предложит португальскому нападающему Криштиану Роналду новый контракт с зарплатой 23 миллиона евро в год, сообщает на своем сайте испанский телеканал Cuatro.

Бетис
Бетискалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Фабиу Коэнтрау
Фабиу Коэнтраувсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение