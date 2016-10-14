Хамес и Коэнтрау провели тренировку на поле, но не сыграют с «Бетисом»
Как сообщает AS, футболисты мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также Фабио Коэнтрау провели сегодняшнюю тренировку команды на поле.
Отмечается, что оба игрока тренировались отдельно от остальных.
Также сообщается, что они практически оправились от своих травм, однако, вряд ли примут участие в игре 8-го тура Примеры с «Бетисом», который состоится 15 октября.
💪⚽️🏃 #RMCity— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 13 октября 2016 г.
¡@jamesdrodriguez prosigue su recuperación con circuitos de físico y balón!#HalaMadrid pic.twitter.com/C6FIqUcWwE
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически