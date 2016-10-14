Николай Дурманов: Йохауг не избежит дисквалификации

Бывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов оценил возможность дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг за употребление запрещенных препаратов.

- По итогам аналогичных случаев давали 15 месяцев дисквалификации. Конечно, если бы были времена в антидопинговой системе мирные и благостные, то ей бы пальчиком погрозили. Но сейчас все нервные и принципиальные, поэтому без дисквалификации она не обойдется, - цитирует Дурманова ТАСС.



Напомним, в организме Терезы Йохауг обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам спортсменки - препарат попал в ее организм с кремом для лечения губ.

Йохауг - семикратная чемпионка мира. Она выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в активе лыжницы серебро и бронза Игр-2014 в Сочи.