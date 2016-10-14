Виталий Мутко: Сборная Бразилии готова провести товарищеский матч с Россией

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России проведет товарищеский с командой Бразилии.

- Мы очень хорошо поговорили с представителем бразильской федерации сегодня. Сейчас все зависит от их графика. У нас есть только две даты следующего года - март (период с 20 по 28 марта) и июнь (с 5 по 13 июня). У нас есть желание друг с другом сыграть, теперь осталось только материализовать договоренности, - рассказал Мутко ТАСС.

Напомним, что ранее Мутко сообщил, что открытие стадиона «Лужники» состоится в июне матчем либо с Бразилией, либо с Аргентиной.