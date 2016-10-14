ФК «Ривер Плейт» подписал игрока в FIFA и PES

Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» подписал контракт с игроком в FIFA и PES Франко Колагросси.



Киберспортивное подразделение клуба будет называться «Ривер Плей» (River Play). Клуб проведет чемпионат Copa River Play, по результатам которого определится сильнейший игрок, с которым будет заключен контракт.





Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли уже множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», а так же недавно российская «Волга», «УФА» и «Спартак».

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