Луис Энрике: Месси выглядит отлично, он готов сыграть с «Депортиво»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о состоянии своих игроков в преддверии матча 8-го тура Примеры с «Депортиво», который состоится 15 октября.



«Месси и Умтити возвращаются в строй. Лионель проводил тренировки в общей группе со среды, он выглядит отлично. Чтобы вернуть физическую форму в полной мере, нужно играть. Мы поговорим с ним об этом завтра. Но в целом, он готов, как и Самуэль.



Суарес? С ним все в порядке. Лично мне он не говорил ничего по поводу усталости. Некоторые игроки имели меньше времени на восстановление из-за длительных переездов, но все находятся в опитамальной форме» – приводит слова специалиста Yahoo! Sports.



29-летний аргентинец получил травму 21 сентября в матче с «Атлетико» (1:1). Ранее сообщалось, что Месси будет включен в заявку ближайшего матча примеры с «Депортиво», а окончательно восстановиться к игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



Что касается Умтити, то он повредил медиальные коллатеральные связки перед матчем с «Атлетико».