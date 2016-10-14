Ворота «Спартака» в матче с «Ростовом» будет защищать Ребров

Вратарь «Спартака» Артем Ребров займет место в воротах в матче десятого тура чемпионата России с «Ростовом».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по-прежнему доверяет опытному российскому вратарю.



- После неудачного матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге тренерский штаб красно-белых прорабатывал вариант, при котором в следующей игре место в воротах мог занять Сергей Песьяков - запасной голкипер красно-белых, - рассказал «Известиям» источник в московском клубе. - Однако буквально за день до игры Массимо Каррера совместно с тренером вратарей Джанлукой Риомми сделал выбор в пользу Реброва. Итальянский специалист продолжает доверять опытному российскому голкиперу. В игре с «Ростовом» место в воротах «Спартака» займет именно Ребров.

В текущем сезоне Ребров сыграл во всех девяти матчах «Спартака» в РФПЛ, пропустив в них лишь семь мячей. В пяти встречах отыграл на ноль.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.