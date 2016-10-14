Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ворота «Спартака» в матче с «Ростовом» будет защищать Ребров

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Вратарь «Спартака» Артем Ребров займет место в воротах в матче десятого тура чемпионата России с «Ростовом».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по-прежнему доверяет опытному российскому вратарю.

- После неудачного матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге тренерский штаб красно-белых прорабатывал вариант, при котором в следующей игре место в воротах мог занять Сергей Песьяков - запасной голкипер красно-белых, - рассказал «Известиям» источник в московском клубе. - Однако буквально за день до игры Массимо Каррера совместно с тренером вратарей Джанлукой Риомми сделал выбор в пользу Реброва. Итальянский специалист продолжает доверять опытному российскому голкиперу. В игре с «Ростовом» место в воротах «Спартака» займет именно Ребров. 

В текущем сезоне Ребров сыграл во всех девяти матчах «Спартака» в РФПЛ, пропустив в них лишь семь мячей. В пяти встречах отыграл на ноль. 

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Болельщики признали Жулиано лучшим игроком «Зенита» в сентябреПолузащитник «Зенита» Жулиано по итогам сентябрьских матчей сине-бело-голубых признан болельщиками лучшим игроком команды.Георгий Щенников: Сумасшедшие впечатления играть на своем стадионеЗащитник ЦСКА Георгий Щенников поделился впечатлениями от новой арены клуба.Константин Генич: Дисквалификация Еременко – это серьезноКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о проблемах ЦСКА в преддверии матча с «Уфой» в десятом туре РФПЛ.Каррера и Аленичев. Кутепов и Гранат. Сравнение Юрия ЦыбаневаКаррера и Аленичев. Кутепов и Гранат. Сравнение Юрия ЦыбаневаПочему матч с «Ростовом» станет моментом истины для оценки работы спартаковского главного.«Зенит» разгромит «Урал». Прогнозы на матчи РФПЛ от «Советского спорта»«Зенит» разгромит «Урал». Прогнозы на матчи РФПЛ от «Советского спорта»Прогноз «Советского спорта» на матчи 10-го тура чемпионата России.Валерий Кечинов: «Уфа» потреплет нервы ЦСКАБывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура РФПЛ ЦСКА - «Уфа».Александр Бубнов: ЦСКА нельзя терять очки в матче с «Уфой»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура РФПЛ между ЦСКА и «Уфой».Георгий Щенников: «Уфа» здорово играет против лидеровЗащитник московского ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча десятого тура с «Уфой».Посещаемость РФПЛ. Насколько все плохо?Посещаемость РФПЛ. Насколько все плохо?В следующие пять лет средняя посещаемость матчей премьер-лиги увеличится до 25 тысяч человек.Фернандо: Позвать Неймара в «Спартак»? Не проблема!Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, что если руководство красно-белых захочет приобрести Неймара, он попробует уговорить бразильца перейти в российский клуб.Фернандо: Каррера великолепно разбирает соперников и очень сильный тактикПолузащитник «Спартака» Фернандо сравнил тренеров Дмитрия Аленичева и Массимо Карреру.Сергей Хусаинов: Суть схемы назначения судей в РФПЛ - кто удобен, тот и работаетЭкс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о работе судей в чемпионате России.Виктор Файзулин: Мне потребуется еще одно медицинское обследованиеПолузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сообщил, что в ближайшее время отправится на очередное медицинское обследование.Александр Мостовой: Отсутствие Промеса - огромный минус для «Спартака»Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии матча красно-белых с «Ростовом» в десятом туре РФПЛ.«В «Днепре» Жулиано был намного сильнее других». Экс-партнер бразильца в «Урале»«В «Днепре» Жулиано был намного сильнее других». Экс-партнер бразильца в «Урале»Украинский полузащитник «Урала» Денис Кулаков в интервью Spb.Sovsport.ru – о разборчивом Шевченко, добром Павлюченко и сильном Жулиано.Юрий Желудков: «Спартак» проиграет «Ростову» без ПромесаЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» - «Ростов» в десятом туре РФПЛ.Андрей Червиченко: От Безбородова можно ожидать все, что угодноАндрей Червиченко: От Безбородова можно ожидать все, что угодноБывший президент московского «Спартака» – о матче красно-белых с «Ростовом» и судействе в чемпионате России.Мирча Луческу: Не понимаю, почему Кокорина по-прежнему не вызывают в сборную РоссииГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу надеется на то, что нападающий команды Александр Кокорин вскоре вернется в сборную России.Роман Широков: Промес - колоссальная потеря для «Спартака». Но «Ростов» обязательно нужно обыгрыватьБывший полузащитник «Спартака» и экс-капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в 10-м туре чемпионата России.РФПЛ. ЦСКА примет «Уфу», «Спартак» - «Ростов» и другие матчиВсе матчи 10-го тура чемпионата России по футболу на Sovsport.ru.

Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сергей Ребров
Сергей Реброввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение