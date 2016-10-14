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Дмитрий Песков: Резких действий по смене деятельности главы ОКР не будет

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с уходом со своего поста президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

- Здесь в данном случае, безусловно, о каких-то резких по времени действиях речи идти не может, потому что, вы знаете, что в данном случае руководитель нашего национального олимпийского комитета Жуков является членом МОК. И, естественно, ни одна страна потерять членство такое в МОК не может себе позволить, это очень ценная должность, и поэтому, конечно, какое-то время на это у Жукова уйдет, это вполне понятно, - цитирует Пескова «Р-Спорт».

Напомним, что президент Олимпийского комитета России Александр Жуков покинет свой пост в связи с занятостью в Государственной думе.

Выборы нового президента ОКР пройдут после консультаций с президентом МОК Томасом Бахом.

Добавим, что Жуков стал президентом ОКР 20 мая 2010 года, сменив на этом посту Леонида Тягачева.

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