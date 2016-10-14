Болельщики признали Жулиано лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Полузащитник «Зенита» Жулиано по итогам сентябрьских матчей сине-бело-голубых признан болельщиками лучшим игроком команды.

В прошлом месяце бразилец принял участие в шести матчах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее награду получали Хави Гарсия (август) и Жозе Маурисио (июль).

Напомним, «Зенит» после девяти туров чемпионата России-2016/17 идет на втором в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Ближайший матч подопечные Мирчи Луческу проведут 14 октября в Екатеринбурге против «Урала». 20 сентября петербургский клуб сыграет в Лиге Европы против «Дандолка» в Ирландии.