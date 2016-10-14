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УЕФА выплатит РФС компенсацию за организацию товарищеских игр

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, какие договоренности имеет российская организация с УЕФА.

«Конечно, РФС положена компенсация, но это вопрос не ФИФА, а УЕФА как организатора европейского отбора. Здесь все нормально, мы практически на стадии завершения переговоров. Думаю, в ближайшее время все точки над «i» будут расставлены и определённая сумма компенсации, конечно, будет выплачена», – сказал глава РФС в интервью «ТАСС».

Ранее национальная команда была «привязана» к одной из отборочных групп ЧМ с нечетным количеством сборных. 

Позже, в две группы с пятью командами были добавлены Косово и Гибралтар. Таким образом, сборная России лишилась готового календаря контрольных встреч, что вынудило РФС самостоятельно заниматься организацией товарищеских игр.

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