Владимир Гомельский: Армейцы вели себя солидно, по-мужски
Наш эксперт Владимир Гомельский – о стартовом матче ЦСКА в баскетбольной Евролиге, в котором армейцы в Стамбуле уверенно обыграли «Галатасарай» - 109:84.
- Турецкие фанаты бросали на площадку зажигалки и монеты. Как вам обстановка на «Абди Пекчи Арене»? Вы же там бывали не раз.
- Нормальная для Стамбула обстановка. А что касается вчерашнего матча, то болельщики один раз взорвались, когда удалили Дентмона. Вот тогда полетели с трибун всякие предметы. И за это клуб заплатит штраф. А так – армейцы молодцы, что придумывают такие способы подготовки к матчам, проходящих в неординарных условиях. Но это профессиональный спорт. В ЦСКА опытные игроки. Они прекрасно понимают, что к такому надо готовиться, чтобы не терять самоконтроль в игре из-за такой атмосферы на трибунах. И наши ни разу не потеряли контроль. Мне очень понравилось, как они вели себя в этот момент, когда на площадку полетели зажигалки и монеты. Вели – солидно, по-мужски.