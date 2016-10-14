Владимир Гомельский: Армейцы вели себя солидно, по-мужски

Владимир Гомельский: Меня жутко раздражает Черданцев, но не потому, что он орет

Комментатор Владимир Гомельский рассказал о тонкостях работы в прямом эфире и о своем отношении к Георгию Черданцеву и Дмитрию Губерниеву.