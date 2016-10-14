Владимир Гомельский: Буду изо всех сил болеть за Пашутина и УНИКС

Наш эксперт Владимир Гомельский – о стартовом матче УНИКСа баскетбольной Евролиге против «Барселоны».

- УНИКС – «Барселона». Что скажете об этом матче?

- «Барселона» потратила на трансферы огромные деньги. Там сейчас осталось только три испанца. И это при том, что сохранили всех основных игроков с прошлого сезона и добавили таких исполнителей, как Райс, Копонен.

Кроме усиления состава, был отправлен в отставку тренер Хавьер Паскуале. Вместо него пригласили Георгиоса Барцокаса из «Локомотива-Кубани», обладающего победным опытом в Евролиге. Поэтому сейчас «Барселону» рассматривают как одного из претендентов на участие в «Финале четырех». Но ни одного матча «Барсы» я пока не видел. Сужу только по статистике – их основные звезды пока ничего особенного в атаке не показывают.

Предполагаю, что у тренера УНИКСа Евгения Пашутина тоже есть недостаток информации. Но знаю, какой ажиотаж приезд «Барсы» в Казань вызвал. Думаю, 7-тысячный «Баскет-Холл» будет заполнен до отказа. Я буду комментировать эту игру на «Матч ТВ» и будут изо всех сил болеть за Пашутина и УНИКС.