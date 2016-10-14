«Ливерпуль» установил потолок зарплат для 17-летних игроков в первый год контракта
В «Ливерпуле»
теперь будет действовать ограничение зарплат молодых игроков. Такое решение
принял главный тренер команды Юрген Клопп.
Как сообщает The Guardian, 17-летние игроки в первый год
профессионального контракта с «Ливерпулем» будут зарабатывать не более 40 000
фунтов в год. В клубе считают, что это поможет им сконцентрироваться на своей
работе и избежать соблазнов, связанных с большими деньгами. Кроме того, число
футболистов, занимающихся в клубной академии, сократилось с 240 до 170.
Отметим, что
похожие ограничения установили «Ливерпуль» и «Саутгемптон».
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