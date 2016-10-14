Владимир Гомельский: Превосходства в классе армейцам хватило для победы
Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский – о стартовом матче ЦСКА в баскетбольной Евролиге, в котором армейцы в Стамбуле уверенно обыграли «Галатасарай» - 109:84.
- Армейцы провели очень хороший матч в атаке, - говорит Владимир Гомельский. – Во-первых, 109 очков забили, во-вторых, все проценты реализации очень высокие, в-третьих, ЦСКА убедительно выиграл борьбу на щитах. Но если разбирать по персоналиям, то у кого-то матч получился очень удачным – у Фридзона и Хайнса, у кто-то, с моей точки зрения, сыграл на своем среднем уровне, как де Коло и Теодосич. Однако общего превосходства в классе армейцам хватило, чтобы одержать такую убедительную победу.
Матч
Галатасарай - ЦСКА - 84:109
Место и дата
13 октября 20:00, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция
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