«Барыс»: Искренне желаем Вольски скорейшего выздоровления

Игроки, тренерский штаб и все работники хоккейного клуба «Барыс» пожелали нападающему магнитогорского «Металлурга» Войтеку Вольски скорейшего выздоровления.

- С сожалением узнали, что игровой эпизод в матче «Металлург» - «Барыс» привёл к достаточно серьёзной травме нападающего магнитогорской команды. Игроки, тренерский штаб и все работники клуба искренне желают Войтеку Вольски скорейшего выздоровления. Надеемся, что в максимально сжатые сроки хоккеист полностью восстановится и вернётся на площадку, - говорится в специальном обращении ХК «Барыс».

Напомним, нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски находится в реанимации. Во вчерашней игре с «Барысом», в попытке выбить шайбу, нападающий «Магнитки» неудачно врезался в борт. Сразу после столкновения Вольски был доставлен в больницу.