Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Симонян поблагодарил поздравивших его с юбилеем

Максим Кравченко, Константин Клещев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Знаменитый советский футболист, первый вице-президент РФС Никита Симонян поблагодарил тех, кто поздравил его с юбилеем. Напомним, что ему исполнилось 90 лет.

«Уважаемые друзья! Позвольте искренне поблагодарить всех, кто нашел время приехать в Дом футбола или позвонить, чтобы поздравить меня с прошедшим юбилеем. Я невероятно тронут таким количеством поздравлений и теплых слов, в том числе от президента Российской Федерации Владимира Путина, министра спорта РФ, президента РФС Виталия Мутко, президента ФИФА Джанни Инфантино, президента УЕФА Александра Чеферина, множества других руководителей, тренеров, спортсменов, коллег-ветеранов, коллектива РФС, юных спартаковцев и рядовых болельщиков!

Мне очень приятно чувствовать ваше внимание, заботу и столь трепетное отношение к моей скромной персоне. Огромное всем спасибо! В свою очередь, желаю всем добра, здоровья, успехов на благо нашего любимого вида спорта – футбола!», - сказал Симонян.

В составе «Спартака» Симонян провел 245 матчей с 1949 по 1959 годы и забил 160 голов, что является лучшим результатом в истории клуба. С 1960 по 1965 и 1967 по 1972 годы он был тренером «Спартака».

Вместе со «Спартаком» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР как игрок (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза как тренер (1962, 1969). Также он привел к победе в чемпионате СССР «Арарат» (1973).

За сборную СССР Симонян провел 20 матчей и забил 10 голов. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а через два года участвовал в чемпионате мира в Швеции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Тихонов: Симонян отдал всю жизнь футболу, это вызывает огромное уважениеБывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поздравил с юбилеем другого знаменитого игрока красно-белых Никиту Симоняна. Напомним, что Симоняну исполнилось 90 лет.Никита Симонян: Не представлял, как можно покинуть «Спартак»Никита Симонян: Не представлял, как можно покинуть «Спартак»Легендарному спартаковцу, вице-президенту РФС Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!Без десяти лет – футбольный век! Сергей Микулик – о Никите СимонянеБез десяти лет – футбольный век! Сергей Микулик – о Никите СимонянеОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о скромном и работящем юбиляре.Никита Симонян: Не сомневаюсь, что ЧМ-2018 будет организован блестящеПервый вице-президент РФС Никита Симонян, отмечающий сегодня 90-летие, рассказал об ожиданиях перед домашним чемпионатом мира 2018 года.Этот день в истории. Никите Симоняну – 90 летЭтот день в истории. Никите Симоняну – 90 летСегодня исполняется 90 лет первому вице-президенту РФС, лучшему бомбардиру в истории «Спартака» Никите Симоняну.Никита Симонян: Правильно, что Черчесов обновил командуПервый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал поражение сборной России в матче с Коста-Рикой.Никита Симонян: Видно, что Каррера живет «Спартаком»Ветеран «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.Никита Симонян: РФС обязательно отреагирует на эпизод с бананомПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал инцидент с брошенным на поле бананом в матче Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).Никита Симонян: Дзюба забивает. Сколько забил Кокорин?Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал невызов нападающего Александра Кокорина в сборную России на товарищеский матч с Коста-Рикой.Никита Симонян: Нашему футболу нужен опытный руководительНикита Симонян: Нашему футболу нужен опытный руководитель24 сентября станет известно имя нового президента Российского футбольного союза.Фернандес может дебютировать в сборной России в матче с Коста-РикойМарио Фернандес, получивший сегодня спортивное гражданство РФ, сможет дебютировать в сборной уже в матче с Коста-Рикой.Никита Симонян: Киев – достойный вариант для проведения финала Лиги чемпионовПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал решение УЕФА выбрать Киев в качестве города, который примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018.Никита Симонян: Выборы главы УЕФА сложились в пользу РоссииПервый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал выборы главы УЕФА.Симонян о Безродном: Что тут скажешь, когда такой молодой человек уходитПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший футболист и тренер «Спартака» Никита Симонян прокомментировал новость о смерти экс-игрока красно-белых Артема Безродного.Никита Симонян: Надо отдать должное Каррере, он живет игройЗаслуженный ветеран красно-белых Никита Симонян - об игре команды против «Локо» (1:0).Никита Симонян: Черчесов высказал претензии отдельным игрокам сборной России после матча с ГанойПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что Станислав Черчесов достаточно жестко высказался в адрес некоторых футболистов по итогам товарищеского матча против Ганы (1:0).Никита Симонян: Считаю, что Россия все-таки футбольная странаПервый вице-президент РФС, олимпийский чемпион Мельбурна Никита Симонян не согласился с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Ранее Слуцкий заявил, что Россия – нефутбольная страна.Никита Симонян: Матч с Ганой будет серьезной проверкой для сборной РоссииПервый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча Россия - Гана.Черчесов познакомился с командой. Как прошла первая тренировка сборной РоссииЧерчесов познакомился с командой. Как прошла первая тренировка сборной РоссииСборная России впервые собралась после Евро. С новым тренером, в обновленном составе. Как это было – в репортаже спецкора Sovsport.ru.Никита Симонян: Победа сборной в 2018-м? Ходжа Насреддин тоже хотел научить осла читатьПервый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о встрече с автором петиции о роспуске сборной России и шансах на чемпионство – сборной России и «Спартака».

Никита Симонян
Никита Симонянвсе новости

Cпецпредложение