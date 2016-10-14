Никита Симонян поблагодарил поздравивших его с юбилеем
Знаменитый
советский футболист, первый вице-президент РФС Никита Симонян поблагодарил тех,
кто поздравил его с юбилеем. Напомним, что ему исполнилось 90 лет.
«Уважаемые друзья! Позвольте искренне поблагодарить всех, кто
нашел время приехать в Дом футбола или позвонить, чтобы поздравить меня с
прошедшим юбилеем. Я невероятно тронут таким количеством поздравлений и теплых
слов, в том числе от президента Российской Федерации Владимира Путина, министра
спорта РФ, президента РФС Виталия Мутко, президента ФИФА Джанни Инфантино,
президента УЕФА Александра Чеферина, множества других руководителей, тренеров,
спортсменов, коллег-ветеранов, коллектива РФС, юных спартаковцев и рядовых
болельщиков!
Мне очень приятно чувствовать ваше
внимание, заботу и столь трепетное отношение к моей скромной персоне. Огромное
всем спасибо! В свою очередь, желаю всем добра, здоровья, успехов на
благо нашего любимого вида спорта – футбола!», - сказал Симонян.
В
составе «Спартака» Симонян провел 245 матчей с 1949 по 1959 годы и забил 160
голов, что является лучшим результатом в истории клуба. С 1960 по 1965 и 1967
по 1972 годы он был тренером «Спартака».
Вместе
со «Спартаком» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР как игрок (1952,
1953, 1956, 1958) и два раза как тренер (1962, 1969). Также он привел к победе
в чемпионате СССР «Арарат» (1973).
За
сборную СССР Симонян провел 20 матчей и забил 10 голов. В 1956 году он стал
олимпийским чемпионом, а через два года участвовал в чемпионате мира в Швеции.