Никита Симонян поблагодарил поздравивших его с юбилеем

Знаменитый советский футболист, первый вице-президент РФС Никита Симонян поблагодарил тех, кто поздравил его с юбилеем. Напомним, что ему исполнилось 90 лет.

«Уважаемые друзья! Позвольте искренне поблагодарить всех, кто нашел время приехать в Дом футбола или позвонить, чтобы поздравить меня с прошедшим юбилеем. Я невероятно тронут таким количеством поздравлений и теплых слов, в том числе от президента Российской Федерации Владимира Путина, министра спорта РФ, президента РФС Виталия Мутко, президента ФИФА Джанни Инфантино, президента УЕФА Александра Чеферина, множества других руководителей, тренеров, спортсменов, коллег-ветеранов, коллектива РФС, юных спартаковцев и рядовых болельщиков!



Мне очень приятно чувствовать ваше внимание, заботу и столь трепетное отношение к моей скромной персоне. Огромное всем спасибо! В свою очередь, желаю всем добра, здоровья, успехов на благо нашего любимого вида спорта – футбола!», - сказал Симонян.

В составе «Спартака» Симонян провел 245 матчей с 1949 по 1959 годы и забил 160 голов, что является лучшим результатом в истории клуба. С 1960 по 1965 и 1967 по 1972 годы он был тренером «Спартака».

Вместе со «Спартаком» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР как игрок (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза как тренер (1962, 1969). Также он привел к победе в чемпионате СССР «Арарат» (1973).

За сборную СССР Симонян провел 20 матчей и забил 10 голов. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а через два года участвовал в чемпионате мира в Швеции.