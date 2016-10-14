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В Белоруссии планируют освободить клубы от вступительных взносов за участие в чемпионате

Максим Кравченко
Источник:  Football.byКомментарии

В чемпионате Белоруссии клубам вскоре практически не придется платить взносы за участие. Об этом заявил первый заместитель председателя федерации футбола страны Сергей Сафарьян.

«Не то чтобы не повышать взносы с клубов высшей лиги, второго, третьего дивизиона, а построить работу федерации, маркетинговую прежде всего таким образом, чтобы свести практически к нулю заявочные взносы клубов», — цитирует Сафарьяна Football.by.

Заявочный взнос на участие в высшей лиге в этом году равнялся 85 000 белорусских рублей. При этом федерация брала на себя часть от этой суммы, которую компенсировал партнер чемпионата Беларусбанк, а клуб платил 45 200 рублей.

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