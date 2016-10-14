В Белоруссии планируют освободить клубы от вступительных взносов за участие в чемпионате
В чемпионате
Белоруссии клубам вскоре практически не придется платить взносы за участие. Об
этом заявил первый заместитель
председателя федерации футбола страны Сергей Сафарьян.
«Не то чтобы не повышать
взносы с клубов высшей лиги, второго, третьего дивизиона, а построить работу
федерации, маркетинговую прежде всего таким образом, чтобы свести практически к
нулю заявочные взносы клубов», — цитирует Сафарьяна Football.by.
Заявочный взнос на участие в высшей лиге в этом
году равнялся 85 000 белорусских рублей. При этом федерация брала на себя часть
от этой суммы, которую компенсировал партнер чемпионата Беларусбанк, а клуб
платил 45 200 рублей.
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