«Рено» официально подтвердили переход Хюлькенберга из «Форс Индии»

Немецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлькенберг в следующем сезоне будет выступать в «Рено», об это официально сообщили в пресс-службе французской команды.

«Наконец-то, официально Хюлькенберг присоединиться к «Рено» в 2017 году», - говорится в твиттере команды.

It's finally official ! The Hulk joins Renault Sport from 2017. Full news and quotes here: https://t.co/XHJ9Ttni85 pic.twitter.com/mTjKkupyt5