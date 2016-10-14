Стадион «Динамо» предоставит зону для парковки на время ЧМ-2018 из-за нехватки места у стадиона на Крестовском

Первый заместитель председателя ВФСО «Динамо» Александр Кузнецов рассказал о размещении автомобилей на территории спортивного общества во время чемпионата мира 2018 года.

- Комитет по транспорту Петербурга выходил на «Динамо» с просьбой оказать содействие в размещении парковочных машиномест под чемпионат мира 2018 года. В связи с тем, что у нас есть гаревое поле, которое на сегодняшний момент не эксплуатируется, площадь мы предоставить можем, - приводит слова Кузнецова РИА ФАН.

Как отмечает издание, представители ФИФА в ходе одного из визитов обратили внимание на нехватку мест возле территории стадиона на Крестовском острове.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Санкт-Петербурга матчи чемпионата примут Москва, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Петербург примет три игры группового этапа, четвертьфинал, полуфинал, а также матч за третье место.