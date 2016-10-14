Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Рейтинг ФИФА надо корректировать

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о необходимости скорректировать принцип составления рейтинга сборных ФИФА.

- По рейтингу сборных ФИФА сегодня была большая дискуссия. Его надо корректировать, и такая задача администрации ФИФА дана. Потому что всегда страна-хозяйка турнира начинает заваливаться в рейтинге на десятки позиций, так как коэффициент по товарищеским матчам в два с половиной раза меньше, чем по официальным. А если считать, что официальных мы не играем, сразу делите в два с половиной раза наши позиции, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, что в рейтинге ФИФА, который будет опубликован 20 числа, сборная России впервые в истории опустится на 52 место. До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УЕФА выплатит РФС компенсацию за организацию товарищеских игрПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, какие договоренности имеет российская организация с УЕФА.Виталий Мутко: Сборная Бразилии готова провести товарищеский матч с РоссиейМинистр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России проведет товарищеский с командой Бразилии.Борис Игнатьев: Из-за расширения чемпионат мира потеряет в зрелищностиБывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном увеличении числа команд-участниц в финальной части чемпионата мира.Сергей Куликов: Расширение ЧМ по футболу - шанс для команд уровня МонголииРуководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал ситуацию с возможным увеличением числа команд-участниц в финальной части чемпионата мира.Виталий Мутко: Не пойму, что происходит в Федерации бокса РоссииМинистр спорта Виталий Мутко выразил озабоченность нынешней ситуацией в руководстве Федерации бокса России.Виталий Мутко: Писарев покинет «молодежку», только если возглавит клубМинистр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с уходом Николая Писарева с поста старшего тренера молодежной сборной России.Джанни Инфантино: При увеличении числа команд уровень ЧМ вырастетПрезидент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал вопрос с увеличением команд в финальной части чемпионатов мира.Виталий Мутко: Совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира 2018 годаМинистр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, что совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира по футболу 2018 года в России.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.Виталий Мутко: Не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров на матчи РФПЛМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС не планирует приглашать иностранных судей на матчи чемпионата России.Писарев покинет посты спортдиректора РФС и тренера «молодежки»Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Николай Писарев покинет посты спортивного директора Российского футбольного союза и старшего тренера молодежной сборной России.Вячеслав Фетисов: Я предлагал присвоить Мутко звание «Тренер всея Руси»Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Вячеслав Фетисов подверг критике методы работы министра спорта России Виталия Мутко.ФИФА расширила санкции против Романа ЕременкоДисциплинарный комитет ФИФА принял решение расширить дисциплинарные санкции, наложенные на полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.Джанни Инфантино: В ФИФА обсуждалась возможность переименования организацииПрезидент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проектах реформ, которые могут быть проведены в организации.Вячеслав Колосков: Место сборной в рейтинге ФИФА - абсолютно незначительный показатель, который никому не интересенПочетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о месте сборной России в обновленном рейтинге ФИФА, который вскоре будет опубликован. Он считает, что этот показатель не имеет большого значения.Виталий Мутко: Ситуация стабильная, спокойная, спорт управляемВиталий Мутко: Ситуация стабильная, спокойная, спорт управляемМинистр спорта РФ провел сегодня пресс-конференцию в Доброграде.Виталий Мутко: Любой провал – Фетисов выходил и обвинял федерацию, ОКР, а я все взял на себяМинистр спорта Виталий Мутко высказался о критике со стороны двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.Джанни Инфантино: Для России чемпионат мира будет шансом показать себя в другом светеПрезидент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира 2018 года в России. Он считает, что турнир может помочь улучшить имидж страны.Джанни Инфантино: В ФИФА не все хотят перемен, но они будутПрезидент ФИФА Джанни Инфантино признался, что в организации есть силы, которые не хотят изменений. Он заверил, что в любом случае будет проводить реформы.Виталий Мутко: Президент ОКР должен быть освобожденнымМинистр спорта России Виталий Мутко заявил, что президент Олимпийского комитета России должен быть освобожден от других обязанностей.

Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
ФИФА
ФИФА

Cпецпредложение