Виталий Мутко: Рейтинг ФИФА надо корректировать
Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о необходимости
скорректировать принцип составления рейтинга сборных ФИФА.
- По рейтингу сборных ФИФА сегодня была большая дискуссия. Его надо корректировать, и такая задача администрации ФИФА дана. Потому что всегда страна-хозяйка турнира начинает заваливаться в рейтинге на десятки позиций, так как коэффициент по товарищеским матчам в два с половиной раза меньше, чем по официальным. А если считать, что официальных мы не играем, сразу делите в два с половиной раза наши позиции, - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним, что в рейтинге ФИФА, который будет опубликован 20 числа, сборная России впервые в истории опустится на 52 место. До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году.