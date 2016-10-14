Казахстанские призеры Олимпиад в Лондоне и Пекине лишатся медалей за употребление допинга

На следующей неделе МОК официально объявит о том, что несколько казахстанских призеров летних Олимпиад 2008 и 2012 года будут лишены медалей за употребление допинга. Об этом заявил генсек Федерации тяжелой атлетики Казахстана Омар Мустафин.

«После перепроверки допинг-проб летних Олимпиад-2008 и 2012 годов некоторые казахстанские спортсмены-призеры Игр лишатся медалей. МОК официально сообщит об этом на следующей неделе», - цитирует Мустафина Forbes.kz.

По итогам Олимпийских игр, проходивших в 2008 в Пекине, спортсмены из Казахстана заняли общекомандное 29 место, завоевав 2 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. На Олимпиаде-2012 сборная Казахстна завоевала 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медали.