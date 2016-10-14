«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных команд

Матч десятого тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Крыльями Советов» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рубина».

В составе победителей дубль сделал Геворг Арутюнян, один из мячей он забил с пенальти. Еще по голу в активе Даниила Макеева и Никиты Голдобина. «Крылья» ответили голом Эмраха Набатова.

«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Крыльев» шесть очков и 14-е место.

Молодежное первенство

10-й тур