«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных команд
Матч десятого тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Крыльями
Советов» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рубина».
В составе победителей дубль сделал Геворг Арутюнян, один из мячей он забил
с пенальти. Еще по голу в активе Даниила Макеева и Никиты Голдобина. «Крылья» ответили голом
Эмраха Набатова.
«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Крыльев»
шесть очков и 14-е место.
Молодежное первенство
10-й тур
Матч
Рубин (мол) - Крылья Советов (мол) - 4:1 (0:0)
Место и дата
14 октября 15:00, Рубин, Онлайн-трансляция
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