«Челси» объявил о самой крупной сделке с Nike
Футбольный клуб «Челси» заключил соглашение с Nike, ставшее самой крупной сделкой в истории лондонского клуба.
Мировой бренд по производству спортивной атрибутики станет официальным поставщиком спортивной формы для «Челси» с сезона 2017/18.
Nike будет выпускать форму для первой команды, команд клубной академии и женской команды, а также в широком ассортименте будет заниматься выпуском клубной атрибутики для болельщиков по всему миру.
«Челси» — клуб мирового уровня с богатыми традициями и преданными фанатами по всему миру», - прокомментировал сделку президент Nike Тревор Эдвардс.
«Синие» будут получать более 60 миллионов евро за сезон, что в два раза больше, чем нынешний спонсорским контрактом с Adidas.
Контракт американского бренда с английской командой рассчитан на 15 лет.
.@ChelseaFC today announces a new technical partnership with Nike... https://t.co/VPpce15AkX pic.twitter.com/kir8ThoZRT— Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 октября 2016 г.