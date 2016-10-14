«Челси» объявил о самой крупной сделке с Nike

Футбольный клуб «Челси» заключил соглашение с Nike, ставшее самой крупной сделкой в истории лондонского клуба.

Мировой бренд по производству спортивной атрибутики станет официальным поставщиком спортивной формы для «Челси» с сезона 2017/18.

Nike будет выпускать форму для первой команды, команд клубной академии и женской команды, а также в широком ассортименте будет заниматься выпуском клубной атрибутики для болельщиков по всему миру.

«Челси» — клуб мирового уровня с богатыми традициями и преданными фанатами по всему миру», - прокомментировал сделку президент Nike Тревор Эдвардс.

«Синие» будут получать более 60 миллионов евро за сезон, что в два раза больше, чем нынешний спонсорским контрактом с Adidas.

Контракт американского бренда с английской командой рассчитан на 15 лет.