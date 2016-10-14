Карпин в твиттере подписался на обозревателей «Советского спорта» Евгения Дзичковского и Василия Уткина

Бывший футболист и тренер «Спартака», эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин зарегистрировался в твиттере. Также он подписался на аккаунты обозревателей «Советского спорта» Евгения Дзичковского и Василия Уткина.

«Всем привет, Нобель Арустамян убедил завести твиттер! Надеюсь, что не буду плеваться и сожалеть об этом решении!», - написал Карпин в своей первой записи.

Всем привет, @ANobelito убедил завести Twitter!!! Надеюсь, что не буду плеваться и сожалеть об этом решении!🙄😂 — Valeriy Karpin (@valeriy_karpin) 14 октября 2016 г.

На твиттер Василия Уткина вы можете подписаться здесь, на твиттер Евгения Дзичковского – здесь.