Карпин в твиттере подписался на обозревателей «Советского спорта» Евгения Дзичковского и Василия Уткина
Бывший футболист и тренер «Спартака», эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий
Карпин зарегистрировался в твиттере. Также он подписался на аккаунты
обозревателей «Советского спорта» Евгения Дзичковского и Василия Уткина.
«Всем привет, Нобель
Арустамян убедил завести твиттер! Надеюсь,
что не буду плеваться и сожалеть об этом решении!», - написал Карпин в
своей первой записи.
Всем привет, @ANobelito убедил завести Twitter!!! Надеюсь, что не буду плеваться и сожалеть об этом решении!🙄😂— Valeriy Karpin (@valeriy_karpin) 14 октября 2016 г.
На твиттер Василия Уткина вы можете подписаться здесь, на твиттер Евгения
Дзичковского – здесь.
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