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Карпин в твиттере подписался на обозревателей «Советского спорта» Евгения Дзичковского и Василия Уткина

Максим Кравченко
Источник:  Twitter.comКомментарии

Бывший футболист и тренер «Спартака», эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин зарегистрировался в твиттере. Также он подписался на аккаунты обозревателей «Советского спорта» Евгения Дзичковского и Василия Уткина.

«Всем привет, Нобель Арустамян убедил завести твиттер! Надеюсь, что не буду плеваться и сожалеть об этом решении!», - написал Карпин в своей первой записи.

 


 

На твиттер Василия Уткина вы можете подписаться здесь, на твиттер Евгения Дзичковского – здесь.


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