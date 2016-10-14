Молодежное первенство. 10-й тур. «Амкар» и «Локомотив» сыграли вничью, ЦСКА разгромил «Уфу» и другие матчи
Результаты матчей 10-го тура молодежного первенства России.
Амкар (мол) - Локомотив (мол) - 0:0 14 октября 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция ЦСКА (мол) - Уфа (мол) - 5:0 (0:0) 14 октября 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция Рубин (мол) - Крылья Советов (мол) - 4:1 (0:0) 14 октября 15:00, Рубин, Онлайн-трансляция 15 октября 12:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция 15 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция 15 октября 14:00, , Онлайн-трансляция Арсенал (мол) - Краснодар (мол) 16 октября 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция 16 октября 14:30, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Амкар (мол) - Локомотив (мол) - 0:0
14 октября 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция
ЦСКА (мол) - Уфа (мол) - 5:0 (0:0)
14 октября 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Рубин (мол) - Крылья Советов (мол) - 4:1 (0:0)
14 октября 15:00, Рубин, Онлайн-трансляция
15 октября 12:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция
15 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
15 октября 14:00, , Онлайн-трансляция
Арсенал (мол) - Краснодар (мол)
16 октября 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
16 октября 14:30, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция