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Евгений Малкин: Обидно, что слабо выступил за сборную на Кубке мира

Александр Семкив, Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о том, как провел лето и почему слабо выступил на Кубке мира по хоккею.

- Это было короткое, но очень приятное лето. Здорово, что «Питтсбург» стал  чемпионом. Я отлично отдохнул с семьей. Но не хватило времени подготовиться к Кубку мира. Считаю, что там слабо сыграл. Поэтому мне обидно. Очень хотел выступить лучше за сборную России. Не получилось… - вздохнул Малкин.

- Но жизнь продолжается. Того, что было – не вернуть. Надеюсь, у меня еще будет шанс доказать игрой, что я могу помочь.

«Барак Обама – веселый мужик» - полная версия интервью с Евгением Малкиным.

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