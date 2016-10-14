Александр Медведев: Молодые игроки все чаще «выстреливают» в клубах КХЛ

Экс-глава КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о результатах системы МХЛ.

- Мы все свидетели того, какие результаты приносит система МХЛ – молодые игроки все чаще «выстреливают» в клубах КХЛ, и это не может не радовать. Нельзя допустить, чтобы выстроенный механизм воспитания и отбора молодых игроков давал сбой. Важно, чтобы система не только работала в нынешнем темпе, но и развивалась.

Сейчас, когда КХЛ успешно ведет сопровождение соревнований: юридическое, маркетинговое, финансовое – появилась возможность совместно с основными участниками спортивной вертикали России подумать о стратегическом развитии молодежного хоккея, улучшении самой главной его составляющей – спортивной. Обеспечить доминирование спортивного принципа, развитие игроков, - цитирует Медведева официальный сайт МХЛ.

Напомним, что сегодня председателем Правления единогласно был переизбран заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Александр Медведев.