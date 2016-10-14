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Евгений Малкин: Между Белым домом и Кремлем огромная разница

Александр Семкив, Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своем визите в Белый дом и сравнил его с Кремлем.

- Расскажите о вашем визите в Белый дом. Какие впечатления? Вот вы в Кремле были?

- Конечно, был. Разница огромная!

- В чем?

- Я думаю, с Кремлем ничто не сравнится! Красота, дизайн, просторные роскошные залы.

Белый дом более простой. Можно сказать, без пафоса. Где-то даже домашняя обстановка. Тоже красиво и много охраны. Я был в 2009 году в тех же комнатах, в тем же зале. Видел того же президента США. Поэтому не был так удивлен, как семь лет назад, и ничего нового не подметил.

«Обидно, что слабо выступил за сборную на Кубке мира», - полная версия интервью с Евгением Малкиным.

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