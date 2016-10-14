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Международная федерация футбола займется развитием киберспорта

Дмитрий Галкин
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Президент Международной федерация футбола (FIFA) Джанни Инфантино представил программу «FIFA 2.0: Видение будущего», в которой будут проводиться мероприятия по продвижению футбола в мире, а также создание специальной рабочей группы, которая займется развитием киберспортивного направления.

«FIFA увеличит свою роль в развивающимся рынке киберспорта за счет популярности видеоигр и турниров по FIFA. Также будет создана специальная группа для изучения возможностей и разработки бизнес-стратегии, которая позволит FIFA быстро адаптироваться к развитию тенденций в киберспортивной отрасли», – заявил Джанни Инфантино.

Международная федерация футбола — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

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