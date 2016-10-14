Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нападающий сборной Уэльса Эванс был признан невиновным в изнасиловании

Максим Кравченко
Источник:  The IndependentКомментарии

Форвард английского «Честерфилда» Чед Эванс, ранее выступавший за сборную Уэльса, был оправдан по делу об изнасиловании. Ранее он уже отбывал тюремный срок по этому обвинению.

Как сообщает The Independent, 24 мая 2011 года Эванс пришле в номер в отеле, где другой футболист Клейтон Макдональд занимался сексом с 19-летней девушкой. Эванс спросил у девушки, хочет ли она заняться сексом и с ним, на что та ответила согласием. Прокуроры утверждали, что потерпевшая была слишком пьяна, чтобы дать осознанный ответ, но в итоге суд полностью оправдал Эванса.

27-летний Чед Эванс по этому же делу был признан виновным 20 апреля 2012 года и получил пятилетний срок. 17 октября 2014 года он вышел на свободу досрочно. Ранее он выступал за «Шеффилд Юнайтед» и возобновил тренировки с командой после выхода на свободу, но под давлением общественности клуб решил расстаться с ним. После этого он перешел в «Честерфилд». Эванс подал апелляцию, и суд удовлетворил ее, признав футболиста полностью невиновным.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стив Брюс возглавил «Астон Виллу»Новым главным тренером бирмингемской «Астон Виллы» назначен 55-летний Стив Брюс.Экс-тренер сборной Англии Макларен возглавил «Дерби»Клуб английского чемпионшипа «Дерби Каунти» объявил имя нового главного тренера. На эту должность был назначен Стив Макларен.Крис Коулмэн: Сборная Грузии наказала Уэльс за расслабленность, мы разочарованыГлавный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн дал комментарий после ничейного результата с командой Грузии в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.Крис Коулмэн: Мы могли и проиграть ГрузииГлавный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился впечатлениями после матча со сборной Грузии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Дэйв Эдвардс: Очень разочарованы тем, что не смогли обыграть ГрузиюПолузащитник сборной Уэльса Дэйв Эдвардс поделился впечатлениями после матча против матча со сборной Грузии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.Грузия на выезде вырвала ничью в матче с УэльсомСборная Грузии в рамках 3-го тура квалификации ЧМ-2018 в России сыграла вничью с командой Уэльса – 1:1.Крис Коулмэн: Сборная Уэльса вышла в полуфинал Евро-2016 благодаря игрокам, удача здесь не при чемГлавный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн рассказал, почему его команда сумела дойти до полуфинала Евро-2016 во Франции.«Астон Вилла» уволила ди МаттеоИтальянец Роберто ди Маттео уволен с поста главного тренера «Астон Виллы», сообщает официальный сайт команды.Ди Маттео покинет пост главного тренера «Астон Виллы»Главный тренер «Астон Виллы» Роберто Ди Маттео покинет свой пост. Об этом сообщают британские СМИ.Рэмзи не вызван в сборную Уэльса на отборочные матчи ЧМ-2018Тренерский штаб сборной Уэльса объявил заявку на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2018 года.Оцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовОцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовНеочевидное, но яркое и значимое, что нужно знать накануне старта основной стадии нового розыгрыша.В Ньюкасле установят памятник Алану ШиреруВозле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле появится памятник бывшему нападающему «Ньюкасла» и сборной Англии Алану Ширеру.Сборная Уэльса разгромила Молдавию, Бэйл сделал дубльСборная Уэльса дома крупно обыграла команду Молдавии (4:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2018Боссы «Эвертона» в ярости после решения Сиссоко перейти в «Тоттенхэм»Экс-капитан «Ньюкасла» Мусса Сиссоко, который накануне перешел в «Тоттенхэм», вызвал своим решением бурю негодования со стороны руководства «Эвертона».«Эвертон» отдал Макгиди в аренду в «Престон»Полузащитник «Эвертона» Эйден Макгиди продолжит карьеру в «Престоне». 30-летний ирландец будет выступать за клуб из чемпионшипа на правах аренды до конца сезона.«Тоттенхэм» вступил в борьбу за СиссокоТренерский штаб «Тоттенхэма» планирует усилить состав команды в последние дни трансферного окна, сообщает The London Evening Standard.Павел Дацюк: В Екатеринбурге все начинает напоминать о том, что ЧМ-2018 не за горамиКапитан СКА Павел Дацюк рассказал о желании посетить родной город Екатеринбург во время футбольного чемпионата мира в 2018-м году.«Ювентус» поборется с миланским «Интером» за СиссокоРуководство «Ювентуса» продолжает вести поиски замены полузащитнику Полю Погба, который этим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Tuttosport.Гарет Бэйл: Победа в Лиге чемпионов – самое значимое событие для меня по итогам минувшего сезонаПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о минувшем сезоне. Напомним, вместе с испанским клубом игрок выиграл Лигу чемпионов, а с национальной командой дошел до полуфинала Евро-2016.Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Анжи»Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Анжи»Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, форвард «Ньюкасла» Габриэль Обертан станет игроком «Анжи».

Cпецпредложение