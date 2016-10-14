Нападающий сборной Уэльса Эванс был признан невиновным в изнасиловании

Форвард английского «Честерфилда» Чед Эванс, ранее выступавший за сборную Уэльса, был оправдан по делу об изнасиловании. Ранее он уже отбывал тюремный срок по этому обвинению.

Как сообщает The Independent, 24 мая 2011 года Эванс пришле в номер в отеле, где другой футболист Клейтон Макдональд занимался сексом с 19-летней девушкой. Эванс спросил у девушки, хочет ли она заняться сексом и с ним, на что та ответила согласием. Прокуроры утверждали, что потерпевшая была слишком пьяна, чтобы дать осознанный ответ, но в итоге суд полностью оправдал Эванса.

27-летний Чед Эванс по этому же делу был признан виновным 20 апреля 2012 года и получил пятилетний срок. 17 октября 2014 года он вышел на свободу досрочно. Ранее он выступал за «Шеффилд Юнайтед» и возобновил тренировки с командой после выхода на свободу, но под давлением общественности клуб решил расстаться с ним. После этого он перешел в «Честерфилд». Эванс подал апелляцию, и суд удовлетворил ее, признав футболиста полностью невиновным.