Сальваторе Боккетти: Если сумеем реализовать идеи Карреры, то добьемся многого
Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.
- Массимо стал главным в сложный момент. По
правде говоря, команда была выбита из колеи: никто не ожидал, что мы проиграем
АЕКу в Лиге Европы и что Аленичев уйдет. Каррера помог нам пережить этот
период, вытянул из психологической ямы, заставил снова поверить в себя. А
теперь он требует не останавливаться, постоянно двигаться вперед. Принцип
простой: каждые выходные во время матчей мы обязаны продемонстрировать, чему
научились за неделю тренировок.
- Как бы вы охарактеризовали стиль его работы?
- Если коротко, то Каррера — настоящий итальянский тренер.
- Каковы его сильные стороны?
- Он одновременно и тактик, и мотиватор. Для нас это очень важно, потому что совершенствоваться необходимо и в плане психологии, и в понимании игры. Если мы сумеем реализовать его идеи, то добьемся многого, - цитирует Боккетти официальный сайт красно-белых.
Напомним, Каррера 5 августа был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Дмитрия Аленичева, а 17 августа был утвержден в должности главного тренера. Под руководством экс-помощника Антонио Конте красно-белые провели восемь матчей во всех турнирах. В чемпионате москвичи выиграли пять игр, один раз сыграли вничью и потерпели поражение от «Уфы». В Кубке страны подопечные Карреры проиграли в 1/16 финала «СКА-Хабаровску» (0:1).