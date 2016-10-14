Лига 1. 10-й тур. «Тулуза» - «Монако», «Ницца» - «Лион» и другие матчи
Результаты матчей девятого тура чемпионата Франции.
Матч
Место и дата
14 октября 20:00, Муниципал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 октября 21:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 18:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 21:00, Арман Сезари, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 21:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 21:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 16:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 18:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 21:45, Велодром, Онлайн-трансляция
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