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Лига 1. 10-й тур. «Тулуза» - «Монако», «Ницца» - «Лион» и другие матчи

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей девятого тура чемпионата Франции.

Матч

Тулуза - Монако

Место и дата

14 октября 20:00, Муниципал, Онлайн-трансляция

Матч

Ницца - Лион

Место и дата

14 октября 21:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

Матч

Нанси - ПСЖ

Место и дата

15 октября 18:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция

Матч

Бастия - Анже

Место и дата

15 октября 21:00, Арман Сезари, Онлайн-трансляция

Матч

Лорьян - Нант

Место и дата

15 октября 21:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция

Матч

Монпелье - Кан

Место и дата

15 октября 21:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция

Матч

Генгам - Лилль

Место и дата

15 октября 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

Матч

Ренн - Бордо

Место и дата

16 октября 16:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Этьен - Дижон

Место и дата

16 октября 18:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция

Матч

Марсель - Метц

Место и дата

16 октября 21:45, Велодром, Онлайн-трансляция

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