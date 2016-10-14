Евгений Муравьев: Долги футбольного «Динамо» близки к 13 миллиардов рублей
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев признал, что у клуба существует большая задолженность.
- 75 процентов акций клуба — в руках ВТБ, который, говорят, хочет передать эти акции Центральному совету «Динамо». Верно?
- Такое желание у ВТБ есть.
- Почему Центральный совет не хочет брать акции?
- Есть определенные обстоятельства, затрудняющие передачу.
- По моей информации, эти обстоятельства - гигантские долги. Правда ли, что сумма задолженности «Динамо» перед кредиторами - 13 миллиардов рублей?
- Близкая к реальной ситуации цифра.
- Кто накопил эти долги?
- Безусловно, не те, кто сейчас руководит клубом.
Полная версия эксклюзивного интервью с генеральным директором «Динамо» - скоро на сайте «Советского спорта».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически