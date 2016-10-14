Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Муравьев: Долги футбольного «Динамо» близки к 13 миллиардов рублей

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев признал, что у клуба существует большая задолженность.

- 75 процентов акций клуба — в руках ВТБ, который, говорят, хочет передать эти акции Центральному совету «Динамо». Верно?

- Такое желание у ВТБ есть.

- Почему Центральный совет не хочет брать акции?

- Есть определенные обстоятельства, затрудняющие передачу.

- По моей информации, эти обстоятельства - гигантские долги. Правда ли, что сумма задолженности «Динамо» перед кредиторами - 13 миллиардов рублей?

- Близкая к реальной ситуации цифра.

- Кто накопил эти долги?

- Безусловно, не те, кто сейчас руководит клубом.

Полная версия эксклюзивного интервью с генеральным директором «Динамо» - скоро на сайте «Советского спорта».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Муравьев: За Попова «Спартак» заплатил 6 миллионовГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, ранее занимавший аналогичную должность в «Кубани», рассказал о подробностях перехода Ивелина Попова из краснодарского клуба в «Спартак»Евгений Муравьев: Зарплатный фонд «Динамо» - больше 20 миллионов долларовГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, комментируя сложную финансовую ситуацию в клубе, сказал, что зарплатный фонд в команде составляет более 20 миллионов долларов.Гендиректор «Тосно»: Богаев и Киреенко? К «Зениту» мы никакого отношения не имели, их взяли в аренду у другого клубаГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о претензии «Зенита» в отношении тосненцев о выплате компенсации за Дмитрия Богаева и Павла Киреенко, которые летом 2016 года перешли в клуб из Ленинградской области на правах аренды.«Зенит» требует у «Тосно» выплаты компенсации за Богаева и КиреенкоПредседатель палаты по разрешению споров Константин Ляхов рассказал, какие дела будут рассматриваться на очередном заседании палаты 18 октября.«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?«Зенит» обратился в палату по разрешению споров из-за перехода Дмитрия Богаева и Павла Киреенко в «Тосно». Spb.Sovsport.ru напоминает суть.Александер Бюттнер: На сто процентов хочу играть за «Динамо»Голландский защитник московского «Динамо» Александер Бюттнер после ничьи с «Химками» в матче ФНЛ заявил, что на 100 процентов хочет играть за бело-голубых.Александр Ирхин: Ничья с «Динамо» – достойный результат для «Химок»Главный тренер подмосковных «Химок» Александр Ирхин признался, что ничья с московским «Динамо» в матче ФНЛ (0:0) является для его команды достойным результатом.Юрий Калитвинцев: Черчесов сделал очень здорово, пригласив Панченко в сборнуюГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями после матча против «Химок» в 13-м туре первенства ФНЛ. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).«Динамо» и «Химки» сыграли вничьюПеренесенный матч 13-го тура первенства ФНЛ «Химки» - «Динамо» завершился нулевой ничьей.«Ездим по 900 км на клубном автобусе». «Сокол» бойкотирует игру с «Динамо»?«Ездим по 900 км на клубном автобусе». «Сокол» бойкотирует игру с «Динамо»?Очередной клуб ФНЛ готовится к бойкоту. Защитник «Сокола» подтвердил – игроки намерены бойкотировать выездной матч 18-го тура ФНЛ.«Вы в аду, джентльмены». «Кубань» готовят к банкротству?«Вы в аду, джентльмены». «Кубань» готовят к банкротству?«Советский спорт» рассказывает о ситуации в краснодарской «Кубани», где разворачивается сюжет в жанре «триллер». Ждите в большом прокате.«Динамо» объявило о назначении Удальцова на должность начальника командыКак сообщает официальный сайт московского «Динамо», Александр Удальцов назначен начальником команды.Футболисты «Сокола» могут бойкотировать матч ФНЛ с «Динамо» из-за долгов по зарплатеСаратовский «Сокол», возможно, будет бойкотировать матч первенства ФНЛ с московским «Динамо». Футболисты команды недовольны долгами по зарплате.ФК «Динамо» погасило долги за счет кредита от ВТБФутбольный клуб «Динамо» погасил долги перед футболистами и персоналом команды.Сергей Ташуев: Думаю, назначение Калешина связано с нестабильной ситуацией в «Кубани»Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сообщил, что у нового наставника краснодарского клуба Евгения Калешина есть огромное желание достигать успехов в тренерской карьере.Андрей Тихонов: Наш футбол катится вниз вместе с судействомГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с судейством в российском футболе.Игорь Семшов: Проблемы в «Кубани»? Для Краснодара две команды – это слишкомБывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплате в «Кубани».Андрей Тихонов: Я не готов возглавить «Спартак»Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов признался, что не готов работать на этой должности в московском «Спартаке».Евгений Перевертайло: Об увольнении мне объявили еще 29 сентябряБывший главный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло рассказал о причинах своего увольнения.Евгений Калешин назначен и.о. главного тренера «Кубани»Евгений Калешин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Кубани», выступающей в первенстве ФНЛ.

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Евгений Муравьев
Евгений Муравьеввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение